CRB : Charaf-Eddine bloque le recrutement de 4 joueurs jugés “moyens”

Le CR Bélouizdad s’offre quatre nouveaux joueurs lors de ce mercato estival. Mais le P-DG du groupe Madar, Charaf-Eddine Amara, est intervenu pour bloquer leur recrutement, mettant ainsi le président du club, Mahdi Rabehi, dans une situation très embarrassante.

Le mercato estival en Algérie a ouvert ses portes il y a environ deux semaines. Mais pour le moment, l’opération recrutement est au point mort chez pratiquement tous les clubs algériens. C’était prévisible, vu l’indisponibilité de bons joueurs libres sur le marché.

Face à cette situation, tous les clubs ont jeté leur dévolu sur les joueurs algériens évoluant à l’étranger. Comme est le cas chez le CR Bélouizdad. Hier, le club a annoncé le recrutement du gardien de but Farid Chaâl (Al-Najma SC, Arabie Saoudite), les deux attaquants Samy Frioui (Al-Khaldiya SC, Koweït) et Arezki Hamroune (Club Pharco, Égypte) ainsi que le défenseur Badreddine Souyad (JSK).

Mais les supporters bélouizdadis ont contesté le recrutement des quatre joueurs en question. Ce qui a incité le P-DG du propriétaire du club, le groupe Madar, Charaf-Eddine Amara, d’intervenir.

Que fera Rabehi ?

En effet, et selon le journal arabophone « El-Khabar », Charaf-Eddine Amara a demandé au président du conseil d’administration du club, Mahdi Rabehi, de geler l’engagement de Chaâl, Souyad, Frioui et Hamroune et ne pas déposer leurs dossiers auprès de la Ligue de football professionnel. Si l’ex-président de la FAF a pris une telle décision, c’est tout simplement parce que les quatre nouvelles recrues ne sont pas « au niveau des attentes des supporters », vu leur âge avancé et la baisse de leur niveau ces dernières années.

Aussi, Charaf-Eddine veut tenir sa promesse envers les fans, en engageant de jeunes joueurs de qualité qui conviennent aux ambitions du club. Selon le même média, le recrutement de Chaâl pourrait créer un malaise dans le vestiaire, en raison de sa “relation tendue” avec son concurrent direct, Alexis Guendouz, et qui remonte au dernier CHAN-2023. La même source révèle également que Rabehi a recruté un modeste attaquant qui évoluait en championnat belge et qui n’a, jusqu’au moment où nous mettons sous presse, pas encore été présenté.

Le moins que l’on puisse dire, est que l’intervention du P-DG du groupe Madar met le président Rabehi dans une situation embarrassante. Reste à savoir si cela va le pousser à jeter l’éponge. Affaire à suivre…