Crash d’un hélicoptère à El-Menia et décès de 3 militaires : condoléances de Tebboune

Le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, exprime ses condoléances aux familles des 3 martyrs de l’accident d’hélicoptère militaire, survenu hier soir.

En effet, selon un communiqué de la présidence, l’hélicoptère militaire, affilié à la base aérienne de Ouargla, s’est écrasé près de l’aéroport d’El Menia hier, le mercredi 7 février 2024, durant la soirée.

De plus, ce drame a causé le décès de 3 militaires : le colonel Ammara Reda, le commandant Jalal Yassin et le sergent-contractuel Belgherbi Mohamed ont été tués dans l’accident.

Le message de condoléances de Tebboune

Par ailleurs, la présidence a déclaré : « Suite à l’accident de l’hélicoptère militaire de la base aérienne de Ouargla hier soir près de l’aéroport d’El Menia, et ayant entraîné le décès du colonel Ammara Reda, du commandant Jalal Yassin et du sergent-contractuel Belgherbi Mohamed ». Le président Abdelmadjid Tebboune présente ses sincères condoléances et soutien aux familles des martyrs. Il demande également à Dieu Tout-Puissant de les accueillir dans son vaste paradis. »

Dans des moments comme celui-ci, la nation se rassemble pour soutenir les familles endeuillées et honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour leur pays.

En ces temps difficiles, l’unité nationale et le soutien mutuel sont essentiels pour surmonter cette épreuve et continuer à avancer en hommage aux martyrs.