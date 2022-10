Crânes restitués par la France : l’Algérie dément le rapport du NYT

A l’occasion du colloque international sur la dimension arabe de la révolution algérienne, qui se tient à Oran, le ministre des Moudjahidines, Laïd Rebiga a réagi aux informations rapportées par le quotidien américain New York Times et largement relayées par des médias étrangers, à propos des 24 crânes restitués par la France à l’Algérie en juillet 2020.

Répondant à cela, le ministre des Moudjahidines a clairement dément ces informations rapportées par le New York Times que seuls 6 des 24 crânes restitués étaient identifiés comme étant ceux de résistants Algériens, sont fausses et infondées en affirmant que « Les 24 crânes ont été clairement identifiés, de manière scientifique et suivant les normes mondiales, comme étant des restes mortuaires de résistants Algériens, et ce, bien avant leur restitution à l’Algérie ».

En rajoutant dans ce même sens aussi que « Les identités des résistants ont été identifié clairement, d’une manière scientifique et suivant les normes mondiales dans le domaine. L’opération d’identification s’est faite bien avant la restitution des crânes à l’Algérie ».

Laïd Rebiga a tenu aussi à dénoncer « l’acharnement médiatique contre l’Algérie », en disant que c’est « C’est l’Algérie qui est ciblée par cette campagne médiatique mensongère. » En s’engageant et promettant de dévoiler plus de détails concernant cette affaire prochainement.

Que dit cette enquête du New York Times ?

Pour rappel, le New York Times (Bureau de Paris) avait rapporté sur ses colonnes que « sur les 24 crânes restitués, seuls 6 sont vraiment ceux de combattants qui se sont opposés à la colonisation. Les autres sont soit incertains, soit n’ont carrément rien à voir avec la résistance algérienne ».

Le rédacteur de « l’enquête » a affirmé s’appuyer sur « des documents tant du musée de l’Homme que du gouvernement français » est allé jusqu’à affirmer parmi les crânes « se trouvent trois militaires algériens qui se sont battus côté français ainsi que des prisonniers de droits communs ».

Quand est-ce-que l’Algérie a restitué ces crânes ?

C’est le 5 juillet 2020 lors de la célébration de la fête du recouvrement de l’indépendance, que l’Algérie a restitué ces crânes. En effet, les restes mortuaires de résistants algériens ont été récupérés par l’Algérie après de longues discussions et un bras de fer avec la France qui les détenait et qui les a entreposés durant des décennies, au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN).

Et c’était en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et de plusieurs membres du gouvernement et des responsables militaires, que l’Algérie a organisé une cérémonie solennelle en cette occasion, après rapatriement de ces crânes à bord d’un avion militaire.