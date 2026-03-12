CRAAG : un tremblement de terre secoue fortement cette wilaya du centre ce 12 mars

Un tremblement de terre a été enregistré ce jeudi 12 mars 2026 à 18h49 dans la wilaya de Bouira, au centre de l’Algérie. Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a confirmé que la secousse avait atteint une magnitude de 3,2 sur l’échelle de Richter, une intensité modérée mais ressentie par les habitants des zones proches de l’épicentre.

Épicentre localisé à Mihoubber Gbalou

Selon les données du CRAAG, l’épicentre de cette secousse a été localisé à seulement 2 km au sud de Mihoubber Gbalou, une localité de la wilaya de Bouira. Les experts rappellent que cette région, située dans le massif de l’Atlas tellien, est connue pour son activité sismique modérée.

Bien que les secousses soient généralement faibles, elles rappellent aux habitants l’importance de rester vigilants et de respecter les mesures de sécurité en cas de tremblement de terre plus important.

Réactions et ressentis des habitants

Dans les quartiers proches de l’épicentre, de nombreux habitants ont déclaré avoir senti la secousse, notamment dans les étages supérieurs des immeubles. Certains ont évoqué de légères vibrations et un bruit sourd accompagné d’un léger balancement des meubles.

« Cela a duré quelques secondes, mais ça fait toujours peur », confie un résident de Mihoubber Gbalou. Aucune victime ni dégâts matériels importants n’ont été signalés jusqu’à présent, selon les autorités locales.

Le suivi des secousses sismiques

Le CRAAG poursuit le suivi des secousses sismiques dans la région et rappelle que même un tremblement de terre de faible magnitude peut provoquer des répliques. Les services de protection civile ont invité les citoyens à rester attentifs et à signaler toute anomalie ou tout dégât sur leurs bâtiments. De plus, des recommandations sont régulièrement diffusées pour préparer la population aux situations d’urgence, notamment le renforcement des structures fragiles et la constitution de kits de sécurité.

La wilaya de Bouira, située au cœur du massif montagneux de l’Atlas, connaît périodiquement des secousses de faible à moyenne intensité. Les experts en géophysique soulignent que la surveillance continue et l’information des populations restent essentielles pour réduire les risques liés aux mouvements tectoniques. Les habitants sont donc encouragés à se familiariser avec les consignes de sécurité et à rester calmes en cas de secousse.

La magnitude relativement faible de 3,2 n’a provoqué ni blessés ni dégâts majeurs. Les autorités locales et les experts continuent de suivre la situation afin de garantir la sécurité des habitants et d’informer en temps réel sur toute évolution sismique.