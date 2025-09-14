CRAAG : un tremblement de terre secoue Blida ce dimanche matin

Une vibration tellurique a été ressentie par les habitants de la région de Blida en ce dimanche matin. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a enregistré un tremblement de terre d’une magnitude de 3.6 sur l’échelle de Richter.

L’événement sismique s’est produit à 7 heures et 11 minutes, selon les données officielles communiquées par l’organisme. Ce dernier a localisé l’épicentre de cette secousse à huit kilomètres à l’est de la ville de Larbaa. Son premier communiqué n’a pas précisé la profondeur du séisme, un facteur qui détermine l’intensité des vibrations ressenties en surface.

L’institut national de surveillance sismique, le CRAAG, fait autorité en la matière. Il a mesuré une magnitude de 3.6, ce qui situe l’événement dans la catégorie des secusses légères, souvent perceptibles par les populations sans causer de dommages matériaux significatifs.

La localisation précise place le foyer du séisme à 8 km à l’est de Larbaa, une commune située dans la wilaya de Blida. Cette zone, connue pour son activité sismique historique, reste sous étroite surveillance. L’heure d’occurrence, tôt ce dimanche matin, signifie que de nombreuses personnes étaient présentes dans leurs domiciles ou sur la route et ont pu ressentir la vibration.

Blida : le contexte géographique et historique de la zone

La région de Blida et ses alentours sont situés dans une zone telluriquement active. La proximité avec la capitale Alger et les failles géologiques présentes dans le nord du pays expliquent la récurrence de ce type d’événements. Le tremblement de terre de magnitude 3.6 intervient dans un contexte de vigilance constante des autorités et des scientifiques. Le CRAAG, par son réseau de stations, permet une alerte et une analyse rapide de chaque secousse. Ces données sont essentielles pour la recherche et la prévention des risques sismiques majeurs.

Aucun bilan concernant d’éventuels dégâts ou blessés n’a été rapporté dans les minutes ayant suivi le séisme. Les tremblements de terre de cette magnitude, bien que clairement perceptibles, sont rarement destructeurs. Le CRAAG continue de monitorer la situation et publiera toute information complémentaire si nécessaire. La population est habituellement invitée à rester calme et à suivre les consignes standard de sécurité en cas de secousse.