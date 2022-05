CRAAG : un phénomène astronomique très rare en Algérie

Les phénomènes astronomiques rares suscitent la curiosité des gens, mais aussi leur admiration. Les éclipses ont toujours été un centre d’engouement et leur apparition a souvent engendré un intérêt considérable. Ces faits ne sont néanmoins pas visibles à chaque fois à travers l’entièreté du globe mais cette fois-ci, l’Algérie est concernée.

Le pays situé dans la zone nord africaine est cette fois ci concerné par une phénomène astronomique assez rare au courant de ce mois de mai. En effet, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique ( CRAAG ) a révélé dans un communiqué publié ce samedi 14 mai, l’apparition d’une éclipse lunaire totale dans la nuit du 15 au 16 mai.

Celle -ci sera visible à partir de minuit seulement, car la lune entrera dans la région de semi-ombre vers 02h30 du matin, et entrera dans la région d’ombre vers 03h30 du matin. Il a aussi été précisé que l’éclipse complète ne sera présente qu’ à 04h30 du matin jusqu’au coucher de la lune, à 5h45 du matin.

Comment observer ce phénomène rare, et est- ce dangereux ?

L’alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune, est un événement extrêmement rare, qui ne survient en moyenne qu’une fois par siècle et ce phénomène astronomique est décrit comme étant assez spectaculaire. En effet, la lune prend une couleur rouge cuivrée et est appelée dans ces cas « Lune de sang ».

Afin de l’observer il est conseillé de se diriger vers des espaces où le ciel est dégagé, de s’éloigner donc de la pollution mais aussi des endroits très lumineux afin de profiter du spectacle. Il faut rappeler que contrairement aux éclipses solaires, très dangereuses pour la vision de l’homme, les éclipses de Lune ne le sont pas et peuvent être vues à l’œil nu ou même grâce à des jumelles.

Néanmoins, selon le CRAAG, ce phénomène sera de nouveau visible en Algérie dans 3 ans, plus précisément les 14 mars et 7 septembre 2025.