CRAAG : le rapprochement de quatre planètes visible en Algérie

L’été arrive, et le ciel est de plus en plus dégagé ce qui laisse percevoir de multiples phénomènes astronomiques les uns plus rares que les autres. Cette fois-ci, c’est le rapprochement de quatre planètes que les Algériens pourront observer ce dimanche.

En effet, le Centre de Recherche en Astronomie Astrologique et Géophysique ( CRAAG ) a révélé le jeudi 26 mai 2022 par le biais d’une publication sur sa page facebook officielle le rapprochement de 4 planètes : Jupiter, Vénus, Mars et Saturne mais aussi de la Lune. Ce phénomène aura lieu le Dimanche 29 mai 2022, à l’heure du lever du soleil et donc à l’aube, plus précisément vers 05h00 heure locale au niveau de l’horizon Sud-Est.

D’après le CRAAG, Mars et Jupiter seront très proches, atteignant une distance angulaire de 0.6 degrés.

Ce n’est pas le premier phénomène astronomique du mois en Algérie

Il y a une dizaine de jours, les Algériens ont eu la chance d’assister à un phénomène astronomique très rare : une éclipse lunaire.

L’événement avait été prévu par les spécialistes, ce qui a donné l’opportunité aux intéressés d’y assister. Il a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 mai 2022.

L’éclipse a été visible dans les environs de 02h30 du matin, et est entrée dans le région d’ombre vers 03h30 du matin alors que l’éclipse totale n’était là qu’ à 04h30 du matin. Dans une éclipse comme celle-ci, la lune est appelée « lune de le sang » à cause de sa couleur rouge cuivrée et le spectacle est visible à l’œil nu sans danger contrairement à une éclipse solaire.

Beaucoup d’Algériens étaient au rendez-vous et les clichés se sont multipliés sur les réseaux sociaux, qu’ils aient été pris par des amateurs ou des passionnés d’astronomie.

D’après le CRAAG, il faudra attendre 3 années avant d’avoir droit à un tel phénomène en Algérie, car ce ne sera qu’en 2025 que la prochaine éclipse lunaire aura lieu.