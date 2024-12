CRAAG : L’Algérie sera au rendez-vous d’un phénomène astronomique rare ce dimanche à 18h30

Les passionnés d’astronomie sont invités à lever les yeux au ciel ce dimanche soir pour assister à un spectacle céleste d’une rare beauté, selon le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique.

En effet, le CRAAG a annoncé qu’un événement astronomique unique aura lieu ce dimanche à 18h30, juste après le coucher du soleil.

Selon le communiqué du centre, « les curieux du ciel pourront observer à l’œil nu en direction de l’horizon Sud, la Lune dans son premier quartier et la planète Saturne à 45 degrés de l’horizon. »

Le communiqué ajoute que « C’est un très beau rapprochement astronomique qui se produira à une distance maximale de 0.5 degrés centre à centre. » Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés d’astronomie !

Ce phénomène céleste offre une occasion unique d’admirer la beauté du ciel nocturne et d’observer deux astres célestes majeurs dans une proximité inhabituelle.

CRAAG : Pourquoi ce rapprochement entre la Lune et Saturne est-il si particulier ?

Loin de se limiter à un simple alignement, le spectacle céleste annoncé par le CRAAG est bien plus qu’une rencontre fortuite. Cette conjonction astronomique, un ballet céleste des plus fascinants, survient lorsque deux corps célestes, vus depuis notre planète, semblent se frôler dans le firmament.

Ce phénomène optique, dû à une coïncidence de leurs trajectoires respectives autour de la Terre et du Soleil, offre aux observateurs terrestres un spectacle visuel saisissant.

En effet, la Lune et Saturne, deux astres aux caractéristiques bien distinctes, apparaîtront si proches l’une de l’autre qu’elles donneront l’illusion de ne former qu’un seul objet céleste.

Ce rapprochement apparent est rendu possible par le fait que ces deux corps célestes partagent, à un instant donné, la même ascension droite ou longitude écliptique apparente dans le ciel.

Ce phénomène, bien que fréquent dans le système solaire, n’en demeure pas moins un événement à ne pas manquer pour les amateurs d’astronomie.

Cette conjonction lunaire et saturnienne nous rappelle la complexité et la beauté du système solaire. Un spectacle qui, outre son caractère esthétique, offre aux astronomes amateurs une occasion unique d’affiner leurs observations et d’approfondir leurs connaissances sur les mouvements célestes.

Un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les passionnés de sciences et d’astronomie !