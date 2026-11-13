Paiement en devises en Algérie : le CPA lance « CPAzonepay » pour les cartes Visa et Mastercard

Les commerçants algériens installés sur le web disposent désormais d’un outil qui leur manquait cruellement. Le Crédit Populaire d’Algérie vient de dévoiler « CPAzonepay », un dispositif qui autorise l’encaissement de règlements effectués avec des cartes Visa et Mastercard délivrées par des banques étrangères.

L’opération se déroule directement sur le site marchand de l’entreprise, sans intermédiaire, précise la banque publique dans sa communication officielle.

La portée de l’annonce dépasse le simple confort technique. Jusqu’ici, un prestataire algérien souhaitant vendre à un client résidant hors du pays se heurtait à un mur : impossible de capter sa carte bancaire sur une plateforme locale. Cette limite tombe avec ce nouveau service de paiement en ligne adossé aux réseaux internationaux.

CPAzonepay cible l’e-commerce et les exportateurs de services

Le périmètre retenu par l’établissement est volontairement large. Hôteliers, agences de voyages et compagnies de transport aérien figurent en première ligne, aux côtés des PME exportatrices.

La banque cite également les acteurs de la santé, des télécommunications, de l’enseignement à distance, ainsi que les artisans et porteurs de métiers traditionnels.

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Des paiements en devises encaissés sans déplacement

Sur le plan opérationnel, l’infrastructure fait sauter deux verrous. Le premier concerne la distance : la transaction s’effectue à distance, du début à la fin. Le second touche à la monnaie, puisque le marchand agréé perçoit des sommes libellées en devises étrangères.

La banque insiste sur le niveau de protection associé à chaque opération. Fiabilité et sécurisation des flux sont présentées comme des piliers du dispositif, un argument déterminant pour convaincre des acheteurs habitués aux standards des plateformes mondiales.

Pour les entreprises, l’enjeu est aussi comptable. Gérer ses encaissements depuis une interface unique, sans multiplier les circuits, allège la charge administrative.

La carte internationale s’impose comme pivot du système

Côté particuliers, la dynamique est enclenchée depuis plusieurs mois. L’obligation de passer par une carte adossée à un compte en devises pour toucher le droit de change a provoqué une ruée des citoyens vers les guichets bancaires durant l’été. Les établissements publics et privés ont suivi en élargissant leurs offres.

Certains ont rogné leurs tarifs, d’autres ont étendu les usages autorisés, allant jusqu’à permettre le règlement d’achats sur des sites étrangers avec le solde en devises.

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Le mouvement se déploie donc dans les deux sens : les Algériens peuvent payer hors frontières, et les entreprises nationales peuvent désormais être payées depuis l’étranger.

Reste à mesurer l’adoption réelle du service par les opérateurs. Le nombre de commerçants effectivement agréés et la rapidité des procédures d’adhésion détermineront l’ampleur de l’impact de cette solution de paiement électronique sur l’économie numérique du pays.

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