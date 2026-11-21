Une semaine après le lancement de sa solution dédiée aux encaissements depuis l’étranger, le Crédit populaire d’Algérie (CPA) a levé le voile sur les conditions d’éligibilité à CPAzonepay.

La banque précise les exigences techniques, administratives et bancaires à remplir, tout en confirmant l’ouverture du dispositif aux titulaires de la carte d’auto-entrepreneur.

L’annonce de CPAzonepay, le 12 novembre dernier, avait suscité de nombreuses attentes chez les opérateurs économiques algériens, mais aussi des interrogations quant à la place réservée aux travailleurs indépendants.

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Dans un communiqué diffusé vendredi, le CPA a apporté les éclaircissements attendus en détaillant les modalités d’intégration à cette plateforme conçue pour recevoir des paiements en ligne effectués via des cartes Visa et Mastercard émises par des banques étrangères.

Un statut professionnel et un double compte exigés

Sur le plan administratif et financier, l’accès à CPAzonepay repose sur des critères clairs. Les candidats doivent justifier d’un registre de commerce ou d’une carte d’auto-entrepreneur en cours de validité, et exercer une activité compatible avec le paiement électronique international.

Le demandeur doit par ailleurs être client du CPA et y détenir deux comptes domiciliés en agence :

Un compte en dinars algériens (DZD) ;

Un compte en devises étrangères, notamment en dollars américains (USD).

Une boutique en ligne soumise à des normes strictes

Au-delà du dossier administratif et bancaire, la conformité technique du site marchand constitue un point clé de l’évaluation. Pour être éligible, la plateforme de vente en ligne doit être opérationnelle, sécurisée par le protocole HTTPS et intégrer un système hébergé de paiement électronique.

Le CPA exige également que le site affiche clairement les éléments indispensables à une transaction encadrée, à savoir :

Un panier d’achat fonctionnel ;

Des conditions générales de vente (CGV) ;

Une politique de confidentialité.

Une nouvelle passerelle officielle pour les indépendants

La confirmation de l’éligibilité des auto-entrepreneurs marque une étape notable pour les prestataires de services et indépendants travaillant avec l’international.

Jusqu’ici présentée comme un outil destiné aux entreprises et commerçants disposant d’une boutique en ligne, la solution s’étend désormais à cette catégorie d’acteurs, à condition de répondre à l’ensemble des prérequis fixés par la banque.

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Pour les professionnels proposant des biens ou des prestations à une clientèle située hors d’Algérie, CPAzonepay offre ainsi un cadre bancaire officiel supplémentaire pour facturer et encaisser leurs recettes transfrontalières.