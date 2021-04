Covid-19 : Le directeur de l’hôpital Boufarik tire la sonnette d’alarme

Reda Daghbouche, directeur de l’hôpital de Boufarik (Blida), tire la sonnette d’alarme sur la situation sanitaire relative au coronavirus (Covid-19) en Algérie.

Le directeur de l’hôpital de Boufarik a, en effet, fait Etat d’une nette recrudescence des contaminations au coronavirus à Blida.

Dans une déclaration accordée à nos confrères du Jeune Indépendant, Reda Daghbouche a fait savoir que le taux d’hospitalisations à l’hôpital Boufarik avait augmenté ces derniers jours.

« Nous avons enregistré une nette recrudescence des cas de covid-19. Nous avons également enregistré une augmentation du taux d’hospitalisations », a-t-il précisé.

« Après une stabilité du taux d’hospitalisation, Aujourd’hui, il est passé de 15% à 44%. Actuellement, nous avons 42 patients hospitalisés, dont 33 cas confirmés et 9 cas suspects », a ajouté Reda Daghbouche.

Le responsable pointe du doigt le relâchement des gestes barrières

Pour le directeur de l’hôpital de Boufarik, le premier facteur de cette augmentation de contaminations est le relâchement des gestes barrières contre le coronavirus.

« Les mesures de préventions (port de masque, distanciation…) contre le coronavirus ne sont pas respectées. Ils sont même totalement oubliés, surtout dans les universités et les transports en commun », a-t-il déploré.

« La semaine dernière, nous avons enregistré 2 décès, une femme de 36 ans et un homme de plus de 40 ans, et ce, après un transfert d’urgence au CHU Frantz-Fanon (…) Si l’on oublie le virus, ce dernier ne nous a pas oubliés. Le virus est toujours là et la propagation se fait en un temps rapide », a mis en garde Reda Daghbouche.