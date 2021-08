Covid19 en Algérie: l’Algérie s’apprête à vacciner les moins de 18 ans

Plusieurs facteurs sont à l’origine de la troisième vague de Covid-19 que vit l’Algérie ces dernières semaines, dont les plus importants sont la nature du virus circulant, le relâchement des mesures de protection et de distanciation physique, mais également la lenteur de la campagne de vaccination.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé a ce sujet soulignant l’importance de la vaccination contre la covid-19, seule à même de permettre de freiner la circulation virale et par là, l’apparition de variants plus dangereux dans les mois à venir.

La souche Delta est la plus répandue en Algérie, « ce variant est passé de 6.56% à plus de 91% du total des prélèvements reçus pour séquençage, témoignant du très haut degré de transmissibilité de ce variant et concordant avec l’actuelle vague que subit l’Algérie en ce moment.

Parmi les particularités de ce variant, c’est qu’il touche toutes les tranches d’age. Aucune tendance n’est épargnée. En Algérie, la contamination des enfants par la Covid-19 commence à prendre de l’ampleur, les services sanitaires de la wilaya d’Oran enregistrent, les derniers jours, plus de cas d’enfants contaminés par le virus de la Covid-19.

Faut-il vacciner les enfants

À l’heure où les écoles s’apprêtent à rouvrir et la vaccination a été élargie à tout le monde, doit-on vacciner les moins de 18 ans contre la Covid-19 ? Quel rôle jouent-ils dans la transmission du coronavirus et sont-ils à risque ?.

Évoquant ce sujet lors d’un entretien accordé aux médias, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a répondu, « Aujourd’hui, on doit vacciner même les moins de 18 ans ». Cette démarche est motivée par les spécificités du variant Delta qui touche de plus en plus des sujets jeunes.

Il semble que les enfants soient un peu plus souvent infectés, et donc peut-être pourraient transmettre un peu plus. Les autorités pédiatriques algériennes ont alerté en disant que cette souche est plus contagieuse, ce qui a d’ailleurs poussé pas mal de pays européens à fermer les écoles.

Un autre spécialiste s’exprimé a ce sujet, il s’agit de Dr Mohamed Yousfi, président de la Société algérienne d’infectiologie, qui a déclaré,« Le raison est que le variant Delta touche beaucoup les adolescents, davantage avec des formes asymptomatiques mais aussi de temps à autre avec des formes graves. Le virus va continuer à circuler si on n’agit pas sur la vaccination des adolescents », prévient-il.