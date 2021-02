Covid19 Algérie: Allègement des mesures de confinement dans 19 wilayas

Les mesures de confinement partiel ont été allégées dans 19 wilayas, dont la situation épidémiologique relative au coronavirus connait une nette amélioration.

Il s’agit des wilayas suivantes : Blida, Tizi-Ouzou, Batna, Alger, Biskra, Bouira, Oran, Tebessa, Jijel, Tlemcen, Relizane, , Sidi Bel Abbes, Constantine, Ain Temouchent, Mostaganem, M’Sila, Boumerdes, Tissemsilt et El Tarf.

En effet, les services de ces 19 wilayas ont annoncé, ce mardi, la réadaptation des horaires de couvre-feu. À partir de demain, mercredi 3 février, le confinement partiel sera de 22h00 du soir au lendemain 05h00 du matin.

Les services des mêmes wilayas ont également annoncé la réouverture des espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, et des salles de sports (privés et publiques).

Les mêmes sources ont fait savoir des changements des horaires d’activités pour les commerçants des 19 wilayas. À partir de mercredi 3 février, ils pourront exercer leurs activités jusqu’à 21h00, soit une heure avant le couvre-feu.

Cette dernière mesure concerne : les commerces d’appareils électroménagers, d’articles ménagers et de jouets, d’articles de sport, les salons de coiffure femmes/hommes, les pâtisseries et les lieux de concentration de commerces. Concernant les restaurants, les salons de thé et les fast-foods, leur activité a été limitée à la vente à emporter uniquement.