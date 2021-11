Covid et grippe: la vaccination pourrait-elle se faire simultanément ?

Le professeur Ryad Mahiaoui, chef de service réanimation au CNMS et membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19, a indiqué, ce lundi 29 novembre, qu’il est possible de se faire vacciner simultanément contre le Covid-19 et la grippe saisonnière sans enregistrer aucun effet secondaire.

« Nous pouvons combiner les deux vaccins simultanément. Il n’y a pas d’ailleurs d’intervalle à respecter », explique le Pr Mehiaoui soulignant que les vaccins agissent sur deux virus différents.

Par ailleurs, le Pr Mahiaoui a souligné que l’Algérie avait réceptionné, en octobre dernier, deux millions de vaccins anti grippaux qui sont désormais disponibles au niveau des hôpitaux et pharmacies.

Aucun cas de décès lié à la grippe saisonnière

Le Pr Mahiaoui a fait savoir, dans un autre registre, qu’aucun cas décès lié à la grippe saisonnière n’a été enregistré, car, selon lui, « nous étions sous les mesures préventives contre le covid-19 et nous espérons rester dans la même lignée afin d’éviter de limiter la propagation de la grippe saisonnière ». Le Pr Mahaioui a insisté, dans la foulée, sur le mesures de précaution notamment la distanciation sociale et le port des masques.

Le membre du Comité scientifique n’a pas hésité à appeler les Algériens à la prudence face au nouveau rebond épidémique au cours de la semaine dernière estimant qu’il pourrait s’agir du début d’une quatrième vague déclarant déclaré à cet égard que « nous avons maintenant le temps, les capacités et l’expérience pour stopper la propagation du virus ».