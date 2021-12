Covid-19 : vers la vaccination des enfants en Algérie

La situation sanitaire n’augure rien de bon depuis l’apparition du variant Omicron. Détecté en Afrique Australe, ce variant à relancé les inquiétudes concernant une nouvelle flambée mondiale. En Algérie, ce variant a déjà fait son apparition au moment où les cas de contamination sont déjà repartis à la hausse.

Pour endiguer ce début de flambée, le Pr Mahiaoui, membre de la commission scientifique chargé de la surveillance de l’évolution de la pandémie de la covid-19, n’hésite pas à agiter le recours à la vaccination des enfants.

Lors de son passage sur les ondes de la Radio Nationale, le spécialiste a indiqué que lors de la prochaine réunion du comité scientifique, il en ressortira « éventuellement » une décision de vacciner « les 12 à 17 ans ».

Vers la vaccination des enfants

Lors de l’émission radiophonique L’invité de la rédaction, le Pr Mahiaoui, membre de la commission scientifique, a déclaré que «on se réunit jeudi prochain avec les experts qui ont fait une lecture de la situation à l’échelle internationale et je pense qu’on pourrait éventuellement aller vers la vaccination des 12 à 17 ans».

Cette proposition intervient au moment où la crise sanitaire s’intensifie en Europe. Pour le Pr Mahiaoui, « Ce n’est pas un jeu, l’Angleterre prévoit 6000 morts en mois de janvier ».

Il est à rappeler que le variant Omicron est actuellement présent dans plus de 64 pays à travers le monde, et que le coronavirus fait plus de 100.000 cas par jour dans certains de ces pays.

Pour le Pr Mahiaoui, les Algériens doivent rester vigilants et aller à se faire vacciner tout en incitant les autres à faire de même.

Alors qu’on se trouve en période de grippe saisonnière, le spécialiste estime que « les gens ne déclarent pas » qu’ils sont contaminés. « Ils viennent travailler avec des éternuements et des écoulements nasaux, mais personne ne se soucie de tout ça », déplore-t-il.