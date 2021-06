Covid-19 : une réunion d’urgence au ministère de la Santé

En toute urgence, s’est tenue aujourd’hui une réunion au ministère de la Santé, sis à Al Madaniya, dans la capitale Alger. Cette réunion intervient suite à une augmentation significative des cas de contamination au nouveau coronavirus Covid-19, comme cela a été indiqué dans un communiqué du ministère de la Santé, paru ce soir, mercredi, 30 juin 2021.

En effet, il s’agit d’une réunion urgente et exceptionnelle, qui a été tenue en la présence du comité scientifique chargé de la surveillance et du suivi de l’épidémie du coronavirus. Selon le communiqué du ministère, étaient également présents lors de cette importante réunion, des cadres de la direction centrale du ministère de la Santé ainsi que des directeurs d’établissements hospitaliers dans la wilaya d’Alger.

Une hausse inquiétante des cas de Covid-19

Cette réunion qui s’est tenue de toute urgence vise, toujours selon le communiqué du ministère de la Santé, « à accélérer la prise des mesures nécessaires afin de prendre en charge les patients atteints de la Covid-19 dans de meilleures conditions, et ce, suite à l’augmentation significative du nombre de contaminations que le pays a connu ces derniers jours ».

Le président du comité scientifique chargé de la surveillance et du suivi de l’épidémie du coronavirus s’est informé sur « les derniers développements de la situation épidémiologique dans le pays, et il a fait un certain nombre de consignes strictes visant l’augmentation du nombre de lits dans les hôpitaux, y compris dans les unités de soins intensifs ».

Le président du comité scientifique a également ordonné de « fournir l’oxygène, ainsi que les médicaments nécessaires au traitement, et ce, afin de pouvoir répondre efficacement à toute situation d’urgence ». Enfin, le président du comité scientifique a ordonné d' »augmenter la fréquence des vaccinations contre le virus« .