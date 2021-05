Covid-19 : une hausse des contaminations ce 13 mai

Le bilan des contaminations pour ce jeudi 13 mai 2021 confirme la hausse des cas d’infections au coronavirus (Covid-19). 207 nouveaux cas positifs, 5 décès et 146 guérisons, ont été recensés au cours de ces dernières 24 heures, indique le bilan communiqué, aujourd’hui, par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus.

En outre, le nombre des contaminations depuis le début de la crise sanitaire en Algérie, qui est, lui aussi, en constante augmentation, s’est élevé à 124.889 cas. Une augmentation est à signaler donc aujourd’hui, par rapport à la journée d’hier mercredi, ou 199 nouveaux cas de contamination ont été signalés.

En outre, un communiqué de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a indiqué que 6 cas de contamination au variant indien du coronavirus ont été détectés dans la wilaya de Tipaza. En ce qui concerne le variant britannique 37 nouveau cas ont été signalés dans le communiqué de l’IPA.

Le variant Indien suscite l’inquiétude

Lors de sa visite à l’hôpital de Boufarik dans la wilaya de Blida, le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière a confié que le variant indien s’est déployé dans le sud du pays.

Abderahmane Benbouzid a expliqué que 14 contaminations au variant indien ont été signalées, dont 13 dans les wilayas du sud, et une dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dans le même contexte, le ministre a confirmé la présence du variant indien dans l’hôpital de Koléa, et a déclaré qu’une enquête est en cours.

Selon le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière, la raison de la propagation du variant indien est liée aux déplacements effectués par des ouvriers indiens et chinois, qui ont dû rejoindre leurs bases de vie et leurs postes de travail dans le sud du pays.