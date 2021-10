Covid-19 : un vaccin spécial pour « enfants » ?

La vaccination anti-coronavirus des enfants suscite toujours des interrogations parmi les spécialistes dans le monde ; mais au laboratoire américain Pfizer, les chercheurs sont déjà prêts avec un vaccin destiné aux enfants.

Ce jeudi 7 octobre, Pfizer a annoncé avoir demandé une autorisation d’urgence pour son vaccin contre le coronavirus aux Etats-Unis d’Amérique. Les premières injections de ce vaccin pourraient commencer dans quelques semaines, chez les enfants de 5 à 11 ans.

Cette nouvelle étape intervient après que Pfizer ait partagé les données de son étude avec l’Agence américaine des médicaments (FDA), première instance qui délivre les autorisations aux États-Unis.

Un vaccin spécial pour les enfants

Dernièrement Pfizer et Biontech ont conduit des essais sur plus de 2.000 enfants de 5 à 11 ans. Conclusion de l’étude : Le vaccin est bien toléré et déclenche une réponse immunitaire « robuste ».

Selon le laboratoire américain, le dosage du vaccin a été adapté à 10 microgrammes par injection, ; soit trois fois moins que les groupes plus âgés (30 microgrammes). En Amérique, environ 5,9 millions d’enfants ont été testés positifs au coronavirus depuis le début de la pandémie ; selon un comptage établi par l’Académie de pédiatrie américaine.