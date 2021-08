Covid-19 : un spécialiste explique l’infection par les yeux

Le Dr Djerrad Noureddine, spécialiste en ophtalmologie s’est exprimé ce jeudi 26 août concernant les conséquences d’une infection à la Covid-19 sur les yeux des patients

L’ophtalmologue a déclaré dans une interview à Radio Sétif. Des études ont prouvé qu’une infection par le virus Corona par les yeux, ainsi que par la bouche et le nez, est très probable.

Ce dernier a révélé que les spécialistes les plus exposés à l’infection par les yeux sont les médecins spécialisés, les réanimateurs et les médecins ORL. Les individus les plus vulnérables à la contamination sont également les usagers de lentilles de contact, car leur pose deux ou trois fois par jour peut entraîner une infection.

Le scientifique conseille à ces derniers de bien se laver les mains avant d’utiliser des lentilles de contact. De plus les personnes qui peuvent également être infectée par le Coronavirus par voie oculaire sont les patients qui souffrent d’une maladie chronique telle que le glaucome.

Des complications après guérison

Par ailleurs, le médecin a noté que « depuis le début de la pandémie, nous avons reçu un grand nombre de patients qui avaient besoin de traiter une septicémie cornéenne, et sur une période de 21 jours. La raison en était qu’ils avaient était traité contre la Covid-19 avec une forte dose de corticoïde en raison de complications respiratoires »

Djerrad a également expliqué que des études confirment que de 2 à 30% des patients covid souffrent par la suite de troubles de la vision ou de complications mineure telle que la conjonctivite.

Cependant, ce dernier a tenu à rassurer expliquant qu’il « n’y a pas d’incapacité permanente due à la contamination au niveau des yeux et toutes les maladies sont facilement traitables après la guérison.