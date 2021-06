Covid-19 : Un nouveau vaccin homologué par l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de donner son feu vert pour une homologation d’urgence un nouveau vaccin contre le coronavirus (covid-19).

En effet, il s’agit du vaccin chinois anti-covid Sinovac. L’annonce a été faite ce mardi 1er juin dans un communiqué rendu public par l’OMS. Selon la même source, ce vaccin devrait intégrer le dispositif Covax destiné aux pays défavorisés.

Sinovac est le deuxième vaccin anti-coronavirus chinois à obtenir l’homologation de l’OMS, après le Sinopharm, développé à Pékin, le 7 mai dernier.

Ce qu’il faut savoir sur le vaccin Sinovac

Selon l’OMS, l’efficacité du vaccin Sinovac est de 51% pour prévenir les cas de coronavirus symptomatiques, mais de 100% pour éviter les hospitalisations et les cas les plus graves. « L’efficacité pour les personnes âgées de plus de 60 ans n’a pas pu être évaluée », a souligné l’agence onusienne.

La dose de Sinovac est de type vaccin inactivé. Elle est facile à stocker ce qui le rend facile à gérer et particulièrement adapté aux pays qui ont peu de ressources.

Dans sin communiqué, l’OMS a recommandé le vaccin qui requiert deux doses à intervalle de deux à quatre semaines pour les personnes de 18 ans et plus.