Covid-19 : un nouveau vaccin approuvé par l’Agence européenne

L’agence européenne des médicaments vient d’approuver un nouveau vaccin contre le coronavirus. Il s’agit du Covovax ou Nuvaxovid. Ce dernier est produit par le laboratoire américain Novavax.

En effet, le vaccin de Novavax a été autorisé ce lundi 20 décembre 2021 par l’agence européenne des médicaments. Le sérum, également connu sous le nom de NVX-CoV2373, est accepté en Europe, mais aussi approuvé pour la vaccination dans tous les pays de l’UE.

Le vaccin de la firme américaine devient ainsi le cinquième vaccin anti-coronavirus validé dans l’union européenne chez les plus de 18 ans. Pour rappel, les quatre autres sérums sont : AstraZeneca, Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson.

Le vaccin Novavax est-il disponible en Algérie ?

La réponse est Non. Les vaccins les plus utilisés en Algérie sont : Sinovac, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Pour ce dernier, il n’est plus disponible puisque les dernières doses qui en restaient se sont périmées le 15 décembre dernier.

Pour l’AstraZeneca, il est actuellement disponible, mais il est destiné aux personnes âgées. Il s’agit d’une recommandation émise par le comité scientifique algérien.