Covid-19: un membre du comité scientifique évoque un confinement total

La pandémie actuelle qui dure depuis presque deux ans continue d’alimenter les débats et constitue la une des journaux. Récemment, le gouvernement a décidé d’appliquer un confinement partiel dans 35 wilayas du pays.

Cependant, les experts évoquent la nécessité d’un confinement total « strict » dans les wilayas les plus touchées par cette troisième vague. C’est le cas du professeur Belhocine, président de la cellule de suivi des enquêtes épidémiologiques sur la COVID-19. Dans une déclaration au journal arabophone « El Chaab Online », ce dernier a indiqué que le confinement total demeure un moyen « stratégique » pour freiner les déplacements des citoyens. « Si la situation s’aggrave plus et le nombre de contaminations ne diminue pas, l’État sera obligé de recourir au confinement total », ajoute le même interlocuteur.

Selon Mohamed Belhocine, les enquêtes épidémiologiques ne suffisent pas et ne peuvent être dédié a chaque cas vu le nombre vertigineux de contamination. De ce fait, la limitation des déplacements constitue un facteur important qui aide à stopper la propagation du virus. Si les gens se déplacent moins, les cas de contamination vont sans aucun doute baisser. Par ailleurs, le professeur Belhocine a précisé que l’augmentation incontrôlable des cas dans un temps record a engendré des conséquences désastreuses sur le secteur de la santé. Ainsi, la prise en charge est devenue difficile et la disponibilité de l’oxygène a été logiquement impacté.

À quoi est dû cette hausse de contamination ?

Interrogé sur les raisons de cette flambée des cas de contamination, le président de la cellule de suivi des enquêtes épidémiologiques sur la COVID-19 pointe du doigt le citoyen algérien. Ce dernier, est accusé d’insouciance et d’inconscience, et ce, à cause du non-respect des mesures préventives, à savoir le port du masque et la désinfection des mains et surtout les rassemblements dans les lieux fermés.

En dernier lieu, le professeur Belhocine a mis l’accent sur la capacité de propagation du variant Delta, qui circule plus rapidement que le virus originel voir 10 fois plus.

À rappeler, que le variant Delta qui fait ravage actuellement en Algérie, est considéré comme étant le plus contagieux par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).