Covid-19: Tebessa se ferme au reste du pays

Le wali, Mohamed Elbaraka Dehaj, a annoncé ce lundi 12 juillet 2021, l’interdiction de la circulation en direction et en provenance de Tebessa.

En effet d’après un communiqué rendu public, le wali a déclaré que des mesures de précaution pour endiguer la tendance à la hausse du nombre de contaminations à la Covid-19, tout en continuant à appliquer les mesures déjà adoptées lors de la précédente réunion du Comité de sécurité.

La wilaya de Tebessa a également annoncé la fermeture des espaces publics et des espaces clos tels que les restaurants et les cafés qui devront vendre que des boissons et des repas à emporter.

Mise en place d’un protocole sanitaire strict

Le Gouverneur a également décidé d’interdire les transports en commun pour les voyageurs inter-Wilayas à destination et en provenance du territoire de Tebessa, afin de veiller au respect du protocole sanitaire. Pour ce qui est des transports locaux, les autorités locales exigent que la moitié des sièges soient utilisés ainsi que le port du masque.

Le communiqué souligne la nécessité de respecter la décision de fermer les salles des fêtes. Ajoutant que les contrevenants seront poursuivis en justice tout en examinant la possibilité de couper l’approvisionnement en électricité, en gaz et en eau à ces établissements.

Le communiqué promettait également de fermer administrativement les salons de coiffure en cas de non-respect des règles des mesures sanitaires. Il a appelé au strict respect du protocole sanitaire au niveau des mosquées, citant l’importance de la distanciation sociale et l’utilisation de tapis de prières individuels. Il en va de même pour les marchés publics et de bétail, avertissant que toute infraction signalée est passable de poursuites judiciaires.