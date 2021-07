Covid-19 : « Situation catastrophique à l’EPH de Boufarik », Dr Yousfi

Le Dr Mohamed Yousfi, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Boufarik de Blida, a évoqué les raisons de l’augmentation alarmantes des cas covid ces derniers jours.

En effet, le Dr Yousfi a déclaré dans une intervention à la télévision « Ennahar » que l’augmentation des infections est due à l’absence de mesures préventives par les citoyens et les pouvoirs publics.

Le docteur a ajouté que la situation est catastrophique à l’hôpital de Boufarik à Blida, en raison de l’afflux croissant de citoyens contaminés par la Covid-19. Le médecin a raconté que jeudi soir dernier, l’hôpital a dû gérer plus 110 consultations en quelques heures et 20 personnes ont été hospitalisés, ce qui a mené a la perte de connaissance du médecin généraliste des urgences, exténué et croulant sous une charge de travail

Yousfi lance un appel a l’aide au ministère de la Santé

Yousfi a renouvelé son appel au Ministre de la Santé, qu’il appelle à soutenir le personnel médical et paramédical de l’hôpital Boufarik, compte tenu de là surpopulation de l’établissement, et de la fatigue psychologique et physique du personnel médical.

Mohamed Yousfi, par ailleurs révélé que les 64 lits de réanimation sont actuellement tous occupés. Enfin, il a précisé que l’hôpital Boufarik a accueilli plus de 4000 patients atteints du coronavirus virus, sur une période de plus d’un an, avec des moyens humains limités, ajoutant que le personnel hospitalier avait demandé à plusieurs reprises au ministre de la Santé de l’assister en capacités humaines, en leur permettant d’employer plus de médecins et d’infirmiers.

Le docteur a conclu sa déclaration en rappelant que la vaccination contre la Covid-19 en Algérie est encore faible et que les célébrations menant à des rassemblements comme les mariages et les occasions familiales favorisent la propagation du virus et aggrave ce qu’il considère être la troisième vague de la pandémie en Algérie.