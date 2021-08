Covid-19 : réaménagement des horaires du confinement sanitaire

Les services du premier ministère ont annoncé ce mardi dans un communiqué le réaménagement des horaires du confinement sanitaire à domicile, conformément aux dernières instructions du chef de l’État concernant la situation épidémiologique.

Ainsi, le Premier ministre Aimen Ben Abderrahmane a décidé de réaménager les horaires du confinement sanitaire à domicile qui seront désormais de 22 h 00 du soir à 6 h 00 du matin du lendemain. Ces nouveaux horaires seront appliqués sur les wilayas concernées par les mesures de confinement.

Les services du Premier ministre ont également annoncé la levée des obligations de fermeture des espaces de détente, de loisir et d’attraction et les plages, tout en maintenant les mesures strictes de prévention. Ces nouvelles mesures devront entrer en vigueur dès demain mercredi 25 août 2021, selon a même source.

Rappelant que lors du dernier conseil des ministres, « le président de la République a instruit le Premier ministre à l’effet d’alléger le confinement sanitaire en rouvrant les plages et lieux de loisir, en cas de poursuite du recul des cas de contamination, avec le maintien des strictes mesures de prévention ».

Les wilayas concernées

Si l’on prend en considération les wilayas concernées par les dernières décisions concernant le confinement, annoncées les 14 août dernier, les nouvelles mesures s’appliqueront donc sur 40 wilayas.

Il s’agit des wilayas de : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane et Ouled Djellal.

En outre, les 18 wilayas qui ne sont pas concernées sont : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Mila, Ain Defla, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.