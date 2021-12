Covid-19 : quand le pass vaccinal suscite l’indignation en Tunisie

C’est donc officielle. Le pass vaccinal est entrée en vigueur en Tunisie à partir de ce mercredi et se prolongera pour une durée de six mois. Cette décision vise à limiter la propagation du virus dans le pays. Des mesures de prévention très strictes ont été ainsi imposées dans les secteurs publics et privés.

Cette décision a été annoncée en octobre dernier par le Président Kais Saied mais n’est rendue officielle que deux mois après soit mercredi 22 décembre. Il est ainsi obligatoire pour les Tunisiens, à compter d’aujourd’hui, de se munir d’un pass vaccinal et d’une carte d’identité nationale pour pouvoir accéder aux espaces et établissements publics, mais également aux cafés banques et centres commerciaux, le tout dans un climat de contestation populaire et celle de l’ONG Amnesty Internationale. Les autorités tunisiennes ont également averti les citoyens que des sanctions seront appliquées contre toute personne refusant de s’en munir.

Pass vaccinal, sanctions et contestations !

En effet, cette mesure jugée « très stricte » qui sera réclamé à chaque personne de nationalité tunisienne ou résidant en Tunisie et âgée de plus de 18 ans, a essuyé des critiques virulentes d’un nombre de tunisiens, mais également de l’ONG « Amnesty Internationale ».

Pour cette dernière, le décret présidentiel « viole les droits ». Elle appelle, de ce fait, les autorités tunisiennes à surseoir à l’application de cette mesure qui menace « inutilement les moyens de subsistance des Tunisiens en leur infligeant des sanctions excessivement sévères en cas de non-respect ».

Elle indique par ailleurs que les sanctions imposées « pourraient nuire de manière déraisonnable aux moyens de subsistance des personnes sanctionnées et de leurs familles, d’autant plus que la Tunisie souffre déjà d’une grave crise économique ».

La Présidence, quant à elle, souligne « le défaut de présentation du passe vaccinal entraine la suspension de l’exercice de fonctions pour les personnels de l’État, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics, et le contrat de travail pour les salariés du secteur privé, et ce, jusqu’à la présentation du passe vaccinal ».

Pour rappel, la Tunisie avait sommé, il y a quelques semaines, tous les voyageurs étrangers entrant en Tunisie, âgés de plus de 18 ans, de présenter une preuve de vaccination totale contre le virus. Tous les passagers entrants âgés de plus de 6 ans doivent désormais présenter un test PCR de moins de 48 h.