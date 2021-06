Covid-19 : Pr Mohamed Zeroual signale la présence d’un variant algérien

Le professeur spécialisé en épidémiologie à l’hôpital El Hadi Flici, le Docteur Mohamed Zeroual, a révélé, ce samedi 19 juin 2021, la détéction d’une souche mutante algérienne du coronavirus.

L’expert en épidémiologie de l’hôpital d’El-Kettar a indiqué, ce samedi, dans une interview accordée à la Radio Sétif, que les scientifiques ont détecté la présence d’un « variant algérien qui circule actuellement » et s’ajoute aux variants britanniques et indiens. Le spécialiste en épidémiologie a également déclaré que la découverte de cette souche mutante était prévisible et naturelle, car le virus s’adapte à l’environnement dans lequel il évolue.

L’émergence de ce variant est « prévisible et naturelle »

Ce dernier a tenu à expliquer que la souche algérienne mutée n’est pas plus dangereuse que le virus. Pr Zeroual a rassuré les citoyens algériens en ajoutant que, jusqu’à présent, la propagation de la Covid n’est aucunement différente de la propagation d’autres virus. Dans ce sens l’immunité collective est tout à fait possible grâce à la vaccination massive.

Concernant la saison estivale, le Dr Zeroual a déclaré : « Les plages ne nous font pas peur, car le danger est dans les espaces clos et la propagation du virus est faible dans les espaces ouverts, il faut donc se méfier des salles de fêtes et des lieux de refroidissement qui augmentent le risque de propagation rapide du virus, comme cela s’est produit la saison dernière dans le Grand Sud ».

Le Dr Zeroual a expliqué que les systèmes de ventilation sont « 100% meilleurs » que les climatiseurs, ajoutant que la méthode actuelle « conduira à la survie du virus parmi nous pendant plus de cinq ans ».