Covid-19 : Pr Djenouhat écarte la possibilité d’une 5éme vague

Depuis mars 2020, le monde et l’Algérie ont appris à vivre et à cohabiter avec la pandémie du Coronavirus. Durant deux années la vie du monde entier a été chamboulée. Mais depuis février 2022, une lueur d’espoir est apparue. En effet, en Algérie, les bilans du nombre de cas de contaminations à la Covid-19 sont en déclin. Durant ce mois d’avril 2022 les bilans délivrés par le ministère de la santé relatifs au nombre de cas de contaminations à la Covid-19 ont atteint les 0 cas par jour, c’était par exemples le cas des bilan du dimanche 17, mercredi 20 et samedi 23 avril, en cours.

Aujourd’hui, mardi 26 avril 2022, le Professeur Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d’immunologie et chef de service du laboratoire central EPH Rouiba, a confirmé que l’épidémie de Coronavirus est en passe de disparaître en Algérie, excluant par la même occasion la survenue d’une cinquième vague.

Pr Djenouhat évoque l’immunité collective

Le professeur invité à la Radio Nationale, a déclaré que les Algériens ont acquis une immunité collective grâce au variant Omicron, qui a infecté plus de 93% des Algériens, selon l’étude menée au niveau de l’hôpital de Rouiba.​ Ce dernier a attribué la diminution du nombre d’infections à la Covid-19, à la politique adoptée par le secteur de la santé, qui a contribué à atteindre l’immunité collective de manière naturelle.

Notant que depuis plus d’un mois, l’Algérie connaît une baisse significative du nombre d’infections au Coronavirus, et que les cas sont devenus quasi inexistants.

Le président de la Société algérienne d’immunologie et chef de service du laboratoire central EPH Rouiba, s’est également étonné de la position de certains pays européens qui classent encore l’Algérie dans la catégorie orange, malgré l’amélioration de la situation épidémiologique par rapport à certains autres pays.

Dans le cadre de son allocution, le Pr Djenouhat a indiqué que « contrairement à ce qui a circulé, les variants apparus dans certains pays, notamment européens, ne suscitent pas d’inquiétude et ne présentent pas de danger, ce qui est rassurant et porte à croire que cette épidémie est en passe de disparaître en Algérie et dans le monde. »

Djenouhat a également souligné qu’il ne s’attend pas à une cinquième vague, d’autant plus que l’immunité collective qui a été acquise de manière naturelle restera efficace pendant plus de 6 mois, par rapport à l’immunité du vaccin qui n’a d’effet que pendant 4 mois. Malgré cela, il a expliqué que « nous devons tirer des leçons de ce qui s’est passé lors des dernières vagues en nous préparant à toute urgence ».