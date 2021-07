Covid-19 : Pr Bouamra avertit : « nos hôpitaux sont saturés! »

Le professeur et chef de service d’épidémiologie et de médecine préventive à l’établissement hospitalo-universitaire (EHU) à Blida a tiré la sonnette d’alarme en ce qui concerne l’évolution alarmante du coronavirus en Algérie.

En effet, Le professeur Abderezzak Bouamra, chercheur et spécialiste en médecine préventive, a révélé que tous les indicateurs scientifiques et épidémiologiques actuels relatifs à la Covid-19 confirment que nous sommes au début de la troisième vague, et que les grands hôpitaux subissent , au jour d’aujourd’hui, une énorme surcharge de travail.

Les services de réanimation des grandes villes saturés

Le Pr Bouamra a également révélé, ce vendredi 2 juillet 2021, dans une interview accordée à Radio Sétif, que les services de réanimation des hôpitaux de la capitale, de Blida, de Tipasa et d’autres grandes villes sont tout aussi saturées, et les nombreux patients contaminés qu’ils reçoivent sont tous dans un état critique.

Le professeur a expliqué que la plupart des infections actuellement enregistrées sont dues à la souche britannique, ce qui confirme le début d’une troisième vague.

Le Chef de service a également assuré que les chiffres « continueront d’augmenter jusqu’à ce qu’ils atteignent leur pic dans les prochains jours », ajoutant cependant, « que nous avons encore la possibilité d’endiguer cette vague ou du moins de freiner son avancée par les gestes barrières, le port du masque ou encore le respect de la distanciation sociale ».

Le professeur Bouamra a, notamment appelé les citoyens à immédiatement revenir « aux mesures préventives » et les a exhorté à se rendre aux points de vaccination les plus proches.