Covid-19 : Omicron va infecter « quasiment tout le monde »

Omicron a dévasté l’Europe, mais également l’Amérique. Ce sont des centaines de milliers de cas qui sont recensés chaque jour à cause de cette souche du coronavirus. Selon les spécialistes, l’avancée de ce variant va se poursuivre, ce qui n’est pas totalement une mauvaise nouvelle.

Selon le docteur Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, le variant Omicron de la Covid-19 va probablement infecter « quasiment tout le monde ».

Intervenant lors d’une conférence organisée par l’institut de recherche Center for Strategic and International Studies, le spécialiste affirme que les États-Unis, ardemment impactés par ce variant, pourraient être « au seuil » d’une période de transition.

Peut-on cohabiter avec le Covid ?

« Alors qu’Omicron monte et redescend, j’espère que nous allons avoir une situation avec (…) une combinaison entre une bonne immunité de fond et la possibilité de soigner une personne à risque », a déclaré le docteur Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire aujourd’hui.

Le spécialiste estime que, malgré les difficultés que pose la vitesse de transmission du variant Omicron, notamment dans les hôpitaux qui sont de plus en plus surchargés, le monde réussira à « vivre avec le virus ». « Nous n’en sommes pas au point où nous pouvons dire de façon acceptable, « vivons avec le virus », à cause notamment de la pression exercée actuellement sur le système de soins, mais je pense que nous y arriverons », fait savoir l’immunologiste américain.

Il est à noter que les USA et les pays européens font face à une vague du covid qui enregistre des nombre records de contaminations. En Algérie, le bilan officiel vient de dépasser la barre des 600 cas, alors qu’il tournait autours des 400 cas il y a tout juste 48 heures.