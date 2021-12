Covid-19 : « Omicron risque de mettre fin à la pandémie »

L’évolution de la pandémie du coronavirus force les spécialistes à réagir un peu partout à travers le monde afin de trouver des sorties de crise. En Algérie, et bien que les cas de contamination ne dépassent pas pour le moment 300 par jour, elles poussent déjà à recourir vers des mesures plus extrêmes, comme la vaccination des enfants et des femmes enceintes.

Concernant le variant Omicron, le Pr Djenouhat a dressé un bilan assez positif. Bien qu’il ait affirmé que ce nouveau variant se propage 70 fois plus vite que les anciennes souches, le spécialiste a souligné que « les dernières études, qui nous viennent ces trois derniers jours d’Hong Kong, démontrent que ce variant n’entre pas dans les poumons, mais reste dans les branches, c’est pour cela que sa propagation est rapide tandis que ses symptômes sont légers ».

Variant Omicron : la fin du Delta ?

Un autre point positif souligné par le Pr Djenouhat, c’est que le variant Omicron est en voie d’éradiquer les autres variants.

Le professeur a déclaré aujourd’hui, lors de son passage dans une émission de Echourouk TV, que « le variant Omicron ne peut pas cohabiter avec les autres souches de la covid-19, on peut dire qu’il s’agit éventuellement d’un point positif, car avec le temps, il se peut que la souche Delta disparaisse, ainsi que les autres souches, en faveur du variant Omicron ».

Le spécialiste indique cependant que « l’efficacité des vaccins a baissé » contre le variant Omicron. Bien que « les deux doses peuvent protéger contre le nouveau variant », le Pr Djenouhat rappelle que le vrai danger demeure pour le moment le variant Delta.

« Il est impossible », assure le spécialiste, « d’empêcher omicron de dominer dans n’importe quel pays ». Concernant l’Algérie, le Pr Kamel Djenouhat indique que ce nouveau variant pourrait dominer « d’ici à deux ou trois mois ». « Notre objectif, ajoute le même intervenant, est de ne pas avoir beaucoup de patient dans un temps très court ».

Le Coronavirus « s’est transformé de la forme pandémique à la forme endémique », affirme le Pr Djenouhat, qui explique que « qu’il est possible avec la souche Omicron que la covid-19 devienne comme les virus causant le rhume ou la grippe ».