Covid-19 : « Omicron pourrait sauver l’humanité », lance un spécialiste

Depuis presque deux années, la Covid-19, ce virus mortel qui s’est répandu dans le monde entier ne cesse d’engendrer des milliers de victimes. Les spécialistes ont pu trouver, il y’a quelques mois, un vaccin anti-covid qui peut être bénéfique contre sa propagation dangereuse et limiter sa circulation.

Toutefois, les nouveaux variants récemment apparus, à savoir le variant Delta et Omicron, ont rendu les choses beaucoup plus compliquées, et ce, même avec la présence du vaccin en question.

S’exprimant sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio Algérienne, le professeur Idim Bitam, chercheur spécialiste en maladies transmissibles et pathologies tropicales émergentes, a révélé que le variant Omicron peut sauver l’humanité.

« L’Omicron est 50 fois plus contagieux que le Delta, mais il favorise l’immunité collective naturelle. Celle-ci peut nous protéger contre n’importe quel variant, quelle que soit sa virulence, » explique le professeur.

Bitam explique les raisons de la réticence à la vaccination contre la Covid-19

Par ailleurs, Idir Bitam a également indiqué que les « fake news » diffusées sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, engendre la réticence à la vaccination contre la Covid-19 : » ce qui explique cette réticence à la vaccination anti-Covid-19, ce sont les fake news sur les réseaux sociaux. Les individus font davantage confiance à ces sources qu’à leurs médecins et spécialistes « .

Ce dernier a insisté, par ailleurs, sur la nécessité de l’intervention des spécialistes afin de faire passer au peuple la bonne information : » il faut l’intervention des chercheurs de différents domaines médicaux pour contribuer à transmettre l’information scientifique « , a-t-il fait savoir.