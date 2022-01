Covid-19 : Omicron est-il moins dangereux que la grippe saisonnière ?

La 4e vague du coronavirus s’installe de plus en plus en Algérie. Les chiffres de suivi de l’épidémie n’arrêtent pas d’augmenter avec notamment l’avènement du nouveau variant Omicron. Coïncidant avec la saison hivernale, ce variant est-il moins dangereux que la grippe saisonnière ?

Du point de vue du président de l’Ordre des médecins algériens, le Pr Mohamed Bekkat Berkani, parmi tous les variant du coronavirus, le variant Omicron est le moins dangereux, malgré sa vitesse de propagation phénoménale. Il serait même moins dangereux que la grippe saisonnière.

Interrogé par le quotidien Echorouk, le spécialiste affirme : « selon ce que nous avons constaté à travers les tests effectués quotidiennement sur les patients, le variant Omicron a un impact moindre même que la grippe saisonnière ». C’est ce qu’explique, selon lui, « la baisse du nombre de décès comparativement aux chiffres effrayants des contaminations ».

D’ailleurs, il explique que la situation épidémiologique confirme que la quatrième vague, et malgré sa propagation plus importante, est beaucoup plus clémente que la troisième vague. Cela est principalement dû au variant Omicron caractérisé par sa vitesse de propagation et sa dangerosité moindre.

La vigilance est toujours de mise

Plus loin, le Pr estime que la variant Omicron « est une bénédiction de dieu pour les pays dont le système sanitaire est faible, comme l’Algérie ». Car, si « les autres variants (Delta) se propagent à la vitesse d’Omicron, on fera face à une situation extrêmement catastrophique ».

Cependant, le spécialiste précise que son « constat sur la virulence du variant Omicron ne veux pas dire qu’il ne constitue pas un danger sur les catégories vulnérables de la population à l’image des personnes âgées, des femmes enceintes et les patients souffrant de maladies chroniques ».

En outre, il ajoute qu’il ne faut pas abandonner les mesures de prévention, d’autant plus que le variant Delta est toujours en circulation.