Covid-19 : nouvelle hausse des contaminations ce 28 octobre

Malgré la décrue de ces derniers jours, le nombre des vaccinés reste contre la covid-19 reste minime. Plusieurs responsables et spécialistes affichent leurs inquiétudes et appellent les citoyens à aller se faire vacciner.

Aujourd’hui, le 28 octobre 2021, l’Algérie a enregistré 91 nouveaux cas de contamination à la covid-19, contre 79 cas confirmés hier. Le même bilan a annoncé 3 nouveaux décès des suites de complications liées au virus, contre 5 annoncés par le précédent bilan.

En outre, le ministère de la Santé a fait état de 63 nouvelles guérisons ces dernières 24 heures, mais aussi de 14 nouveaux patients qui ont été admis dans les services de réanimation à travers le territoire national.

Les derniers chiffres officiels font porter le total des contaminations à la covid-19 en Algérie à plus de 206.160 cas. L’Algérie a également déploré, et ce, depuis le mois de mars 2020, plus de 5907 décès à cause du coronavirus.

Une troisième dose

Ce n’est plus un secret pour personne que le taux de vaccination contre le coronavirus en Algérie est « minime », comparé à d’autre pays. C’est le ministre de la Santé lui-même qi le dit. Benbouzid affirme qu’il est « peiné » de voir que très peu d’Algériens sont vaccinés.

Pour faire face à cette réticence qui risque de « poser problème » concernant les stocks de vaccins acquis par l’Algérie, le Dr Fourar préconise aux vaccinés qui ont reçu une ou deux doses, d’opter pour une troisième dose de rappel. Le spécialiste affirme que la troisième dose « a été approuvée par le comité scientifique et validée par le comité des experts chargés de la vaccination, sur la base des données scientifiques mondiales ».