Covid-19 : nouvelle hausse dans le bilan de ce 4 novembre

La pandémie reprend en Europe, l’inquiétude se ressent en Algérie. Alors que le pays n’enregistre qu’une centaine de cas par jour, les spécialistes tirent la sonnette d’alarme, et soulignent tous que le taux de vaccination est toujours très faible pour espérer contrer une éventuelle quatrième vague.

Le bilan des contaminations a connu une nouvelle hausse aujourd’hui, et confirme que l’on n’a pas encore fini avec la pandémie. L’Algérie a enregistré, ces dernières 24 heures, plus de 124 cas d’infection à la covid-19, contre 105 cas recensés par le bilan d’hier, et 83 avant-hier.

Le ministère de la Santé a également annoncé 5 nouveaux décès, 77 nouvelles guérisons, et 18 nouvelles admissions dans les services de réanimation.

Le Total des cas de contamination à la covid-19 depuis le début de la pandémie en Algérie grimpe aujourd’hui à plus de 206.878 cas, indique les chiffres du département de Benbouzid. Pas moins de 5938 citoyens ont été emportés par le coronavirus, depuis le mois de mars 2020.

Les mises en gardes de Benbouzid

Le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, lors de son intervention dans le cadre de la journée d’étude qui tend à évaluer la situation épidémiologique, et qui a eu lieu au niveau du Centre international des conférences à la capitale Alger, a encore mis en garde les citoyens.

Benbouzid n’a pas caché son inquiétude, tout en se gardant de paraitre alarmiste. Le ministre a exposé la situation, les dangers et les risques que constitue une quatrième vague, tout en soulignant que l’Algérie dispose de 13 millions de doses de vaccins. Un clin d’œil qui vise à décharger son département des conséquences de la réticence à la vaccination.