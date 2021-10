Covid-19 : nouvelle hausse dans le bilan de ce 22 octobre

L’Algérie est sortie de la zone du danger, témoignent les derniers chiffres de contamination à la covid-19. Cette sortie n’est cependant pas définitive, assurent les spécialistes qui ne cessent de mettre en garde contre le risque d’une quatrième vague.

Aujourd’hui cependant, le bilan quotidien des contaminations demeure au-dessous de la barre symbolique des 100 cas. En effet, le pays a recensé 84 nouveaux cas de contaminations ce vendredi 22 octobre, contre 70 lors de la journée d’hier.

Le même bilan déplore le décès de 2 nouvelles personnes ces dernières 24 heures des suites de complications dues à leurs contaminations à la covid-19. Le communiqué du ministère de la Santé a, en outre, fait état de 61 nouvelles guérisons et de 13 nouvelles admissions en soins intensifs.

Les derniers chiffres dévoilés par le département de Benbouzid font porter le nombre total des contaminés à la covid-19 en Algérie à plus de 205.599 personnes depuis le début de la crise sanitaire. L’Algérie déplore aussi le décès de plus de 5881 citoyens à cause du virus depuis le mois de mars 2020.

Une quatrième vague : c’est déjà le cas ailleurs

Flambée de cas de COVID-19 en Russie. Plus d’un quart de million de patients hospitalisés. Les cas de mortalités battent des records. Il s’agit de la pire vague que le pays a connu depuis le début de la pandémie.

La Russie n’est pas la seule, en Belgique, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke le dit clairement : « Nous sommes au début d’une quatrième vague d’infections ».

L’allemagne de son côté, surveille de très près la reprise des infections. Les responsables s’attendent à ce que la situation s’aggrave dès l’arrivée de l’hiver.

Au Maroc, les autorités viennent d’imposer un pass sanitaire. La décision, unique dans un pays du Maghreb, a soulevé des protestations sur les réseaux sociaux.