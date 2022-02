Covid-19 : nouvelle hausse dans le bilan de ce 08 février

La pandémie arrive-t-elle à sa fin en Algérie ? Les chiffres communiqués par le dernier bilan de contamination indiquent que la covid-19 perd du terrain, et que le pic de la quatrième vague est déjà derrière nous. Mais faut-il s’attendre à un nouveau rebond ou bien à la fin de la pandémie ?

Aujourd’hui, le 08 février 2022, le bilan de contamination publié par le ministère de la Santé fait état de 610 nouveaux cas d’infection à la covid-19 en Algérie ces dernières 24 heures. Une nouvelle hausse est donc à constater par rapport au bilan d’hier qui a recensé 502 cas.

Le nombre de décès, toujours selon le même bilan, est de 13 cas ce mardi. Le département de Benbouzid a également annoncé pour aujourd’hui 21 nouvelles admissions au services de soins intensifs et 494 nouvelles guérisons.

Le bila total des contamination s’élève ainsi après ces derniers chiffres dévoilés aujourd’hui à plus de 260.535 cas de contaminations depuis le début de la pandémie en mars 2020 et à plus de 6.664 cas de décès, toujours selon les sources officielles.

Pourquoi faut-il poursuivre la vaccination ?

La réticence aux vaccins en Algérie fait que maintenant, on ne sait pas comment vont réagir de probables nouveaux variants, estime le Pr Réda Djidjik. Le spécialiste, professeur en immunologie au CHU de Beni Messous, a aussi déclaré que «Nous savons que les sous-variants sont plus contagieux, mais peu virulents, mais nous ne sommes pas à l’abri d’un sous-variant qui peut être plus virulent».

Toutefois, il n’oublie pas de se pencher sur la probabilité de la fin de la pandémie. Il affirme que «nous sommes en train de faire une immunité naturelle post-infection », et espère « qu’elle sera totale et permettra d’arrêter la transmission du virus. Nous voulons arriver à ça, mais on verra bien ».