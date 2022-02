Covid-19 : nouvelle hausse au bilan de ce 22 février

La Covid-19 recule en Algérie. Après quatre vagues qui ont fragilisé le système sanitaire et qui ont mis à bout de souffle le personnel soignant, voilà que la souche Omicron arrose la population d’une immunité naturelle. Les spécialistes, même s’ils n’écartent pas une proche fin de la pandémie, appellent toujours à la vaccination et à la vigilance.

Aujourd’hui, le 22 février 2022, les cas de contamination au coronavirus en Algérie enregistrent une nouvelle hausse, ce qui les rapprochent encore plus d’un nombre à deux chiffres. Selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé, l’Algérie a recensé ce mardi 164 nouveaux cas de contamination à la covid-19 contre 147 cas enregistrés par le bilan d’hier lundi.

En plus des cas de contaminations, le même communiqué du département de Benbouzid indique que le pays a recensé ces dernières 24 heures 7 nouveaux décès dus à des complications liées au virus, 18 nouvelles admissions aux services de réanimation, ainsi que 148 nouvelles guérisons.

Les chiffres dont a fait état le bilan de ce mardi font porter le total des contaminations à la Covid-19 en Algérie à plus 264.139 cas. Le nombre de décès quant à lui continue d’augmenter et il a atteint aujourd’hui plus de 6.812 cas selon les chiffres officiels dévoilés quotidiennement par la tutelle.

Retour à la normal : c’est pour quand ?

L’Algérie a pulvérisé son record du nombre de cas de contamination en janvier dernier. Plus de 2.000 infections quotidiennes ont été recensées dans la deuxième moitié du mois de janvier. Aujourd’hui le bilan est descendu en-dessous des 200 cas.

C’est le cas aussi dans plusieurs pays du monde, comme la France et les États-Unis, qui, peu à peu, amorcent des mesures de retour à une vie normale. En Algérie, la décision d’instaurer le pass vaccinal par le gouvernement au mois de décembre dernier, n’a pas encore été révisée.

Par contre, plusieurs restrictions, à l’instar du couvre-feu et la suspension des cours dans les établissements scolaires, ont été vite levées après le début de la décrue.