Covid-19 : nouvelle hausse au bilan de ce 21 février

La situation sanitaire en Algérie est de plus en plus stable. De moins en moins de cas de contamination à la Covid-19 sont détectés chaque jour. Le bilan du ministère de la Santé s’approche d’un nombre à deux chiffres, ce qui confirme les prévisions des spécialistes qui s’attendaient à un sensible recul de la pandémie suite à la propagation du variant Omicron.

Aujourd’hui, le 21 février 2021, le bilan du ministère de la Santé a fait état de 147 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ces dernières 24 heures contre 118 cas enregistrés par le bilan d’hier dimanche. Une petite hausse, certes mais qui va dans le sens d’un recul du virus.

Outre les cas de contaminations, le ministère de la Santé a également souligné dans son communiqué quotidien en rapport avec la situation épidémiologique que l’Algérie a enregistré 8 nouveaux cas de décès dus à des complications liées au virus, 18 nouvelles admissions aux services de soins intensifs, ainsi que 145 nouvelles guérisons.

Ces chiffres dévoilés aujourd’hui par le département de Benbouzid font monter le bilan total des infections au coronavirus en Algérie, à plus de 263.975 cas depuis le début de la pandémie en mars 2020. Le pays a aussi recensé, au total, plus de 6.805 décès à cause de la Covid-19, selon les chiffres fournis par les instances sanitaires officielles.

Covid-19 : le bilan mondial

Comme c’est le cas en Algérie, dans le reste du monde, la pandémie poursuit son recul et laisse de plus en plus souffler une population confinée depuis plus deux ans. Le coronavirus a toutefois fait des dégâts assez importants notamment chez les personnes âgés ou bien les patients immunodéprimés.

La pandémie de la Covid-19 a fait plus de 5.884.689 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, indique l’AFP. L’Agence de Presse Française ajoute que 422.740.161 cas de contamination dans la même période. Le premier pays touché par la pandémie du coronavirus est les États-Unis d’Amériques.

Le pays de l’oncle Sam a recensé, depuis le début de la pandémie, pas moins de 935.335 décès à cause du coronavirus. Les USA ont également enregistré près de 80 millions de cas de contamination au virus, ce qui a mis sous pression le système sanitaire pendant plusieurs mois.

Covid-19 en Algérie : fin de la pandémie ou fin de la 4ᵉ vague ?

Le souvenir de la troisième vague, véhiculée par le variant Delta, reste vif dans l’esprit de tous les Algériens. Les hôpitaux qui débordent, la pénurie d’oxygène, les appels à l’aide sur les réseau sociaux, et une panique généralisée qui s’est emparée des citoyens, sont des choses que l’on n’a pas trop vues lors de cette 4ᵉ qui est arrivée à sa fin.

Selon les spécialistes, et les chiffres du bilan le confirme, la 4ᵉ vague, est finie, mais la pandémie pas encore. Si certains misent sur un retour à la normal d’ici à quelques semaines, d’autres mettent en garde contre une cinquième vague qui sera cependant légère.

Selon certains spécialistes en Algérie la fin de la Covid-19 reste pour le moment une théorie et rien ne prouve encore scientifiquement que nous sommes à la fin de cette pandémie.