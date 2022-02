Covid-19 : nouvelle et importante baisse dans le bilan de ce 6 février

La pandémie arrive-t-elle à son terme ? C’est la question que se posent plusieurs spécialistes. Pour le moment, en Algérie, l’on ne peut que constater que les cas de contamination à la covid-19 retombent et affichent une baisse rapide et sensible.

Le nombre de cas de contamination à la covid-19 confirmés pour cette journée du 06 février 2022 est de 378 nouveaux cas, indique le dernier bilan du ministère de la Santé. Il s’agit donc d’une nouvelle et importante baisse par rapport au chiffre d’hier qui était de 792 cas.

En plus du nombre des contaminations, le bilan de ce dimanche a également annoncé 6 nouveaux cas de décès dus à des complications liées au coronavirus, 27 nouvelles admissions aux services de réanimation, ainsi que 496 nouvelles guérisons.

Suite à ces chiffres dévoilés aujourd’hui par le département de Benbouzid, le bilan total des contaminations à la covid-19 en Algérie, dépasse les 257.976 cas depuis le début de la pandémie au mois de mars 2020. Le nombre de décès quant à lui a atteint les 6.646 cas, selon la même source.

Omicron : la Covid-18 recul

Omicron, le variant fortement redouté par les plus puissants pays du monde, s’est avéré un allié de taille qui a permis d’aider à faire reculer la pandémie à travers le monde.

Dans les pays où la vaccination a été largement suivie, trois mois de flambée ont été constatés, mais sans faire trop de décès. Car le variant Omicron, bien que très contagieux, reste moins dangereux que ses prédécesseurs.

Avec 3,03 millions de contaminations enregistrées chaque jour dans le monde, l’indicateur baisse de 10% par rapport à la semaine précédente, et ce, pour la première fois après plus de 3 mois de hausse, selon un bilan de l’AFP arrêté à jeudi dernier.