Covid-19 : nouvelle baisse dans le bilan de ce 27 octobre

En finir avec la pandémie n’est pas encore envisageable en Algérie. Au-delà de la décrue, les spécialistes s’intéressent beaucoup plus aux taux de vaccination et au risque des nouveaux variants. Une quatrième vague, de ce fait, pourrait être plus dangereuse que la précédente, s’inquiètent certains.

Aujourd’hui, le 27 octobre 2021, l’Algérie a enregistré 79 nouveaux cas de contamination à la covid-19, contre 87 annoncés hier mardi. Le bilan demeure donc sous la barre des 100 cas quotidien. Une chose rassurante, mais qui ne doit pas nous faire oublier que seuls 10 % de la population sont vaccinés.

Les mêmes chiffres du ministère de la Santé indiquent que 5 nouveaux patients sont décédés ces dernières 24 heures des suites de complication liées au coronavirus. En outre, l’Algérie a connu aujourd’hui 65 nouvelles guérisons.

Les derniers chiffres dévoilés ce mercredi par le département de Benbouzid font monter le bilan total des contaminations à la covid-19 depuis le début de la pandémie à 206.069 cas. Les cas de décès causés par le virus atteignent aujourd’hui les 5904 cas.

Zéro covid en Algérie ?

Il ne faut même pas y penser, s’accordent à dire la majorité des spécialistes. L’Algérie, malgré la courbe descendante des contaminations n’est pas prête à tourner a page de la pandémie. Pour cause, la campagne vaccinale qui fait du surplace, au point ou les 13 millions de doses de vaccin que stocke le pays risquent de finir « non-utilisées ».

Cette inquiétude a été affichée hier par le ministre de la Santé lui-même. Abderrahmane Benbouzid a également déclaré : « Je suis peiné de voir que le nombre des vaccinés en Algérie est minime comparé aux autres pays ». « Pourquoi ? S’est-il interrogé, nous les Algériens avons-nous une immunité spéciale ? Que reprochons-nous au vaccin que le monde entier s’administre ? »