Covid-19 : nouvelle baisse dans le bilan de ce 23 janvier

La situation sanitaire en Algérie connait une flambée des cas de contamination à la Covid-19. Deux variants du coronavirus sont en concurrence sur l’ensemble du territoire national. Omicron et Delta ont fait plus de 2.000 cas d’infection en 24 heures.

Aujourd’hui, le bilan communiqué par le ministère de la Santé a fait état de 2.134 nouveaux cas de contamination au Coronavirus en seulement 24 heures ce 23 janvier 2022 contre 2.211 cas recensés lors de la journée d’hier. Il s’agit donc d’une nouvelle baisse qui confirme que le pic se laisse encore attendre.

Outre les cas de contamination à la Covid-19, le Coronavirus a pu faire 14 nouveaux décès, et 39 nouvelles admissions aux services de réanimation. Le bilan du ministère de la Santé a également fait état de 1020 nouvelles guérisons.

Ces chiffres dévoilés ce dimanche par le département de Benbouzid font grimper le bilan total de la pandémie en Algérie à plus de 236.670 contaminations et à plus 6495 décès depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020.

Covid-19 : Benbouzid dévoile de nouveaux chiffres

Le ministère de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a dévoilé aujourd’hui lors de sa rencontre avec le ministre de l’Éducation, de nouveaux chiffres relatifs à l’évolution de la situation sanitaire et du virus de la Covid-19 en Algérie. Il a aussi annoncé le début de la quatrième campagne nationale de vaccination.

Selon Benbouzid, 94% des décès au coronavirus ne sont pas vaccinés et 80% des patients Covid-19 hospitalisés n’ont pas encore reçu le vaccin. Le ministre ajoute que le nombre de vaccinés à l’échelle nationale ne dépasse pas les 13 millions.