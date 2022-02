Covid-19 : nouvelle baisse au bilan de ce 10 février

Les chiffres, malgré la décrue, sont loin d’indiquer la fin de la pandémie. Chaque jour, le ministère de la Santé fait état de dizaines d’infections. Ces chiffres officiels, alertent les spécialistes, sont en deçà de la réalité, et ne peuvent qu’être pris que comme un indicateur du degré de gravité de la situation sanitaire.

Aujourd’hui, le 10 février 2022, le bilan du ministère de la Santé a annoncé 518 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 contre 585 cas recensés par le bilan d’hier. Le bilan dessine donc de nouveau une courbe descendante.

Le même communiqué publié ce jeudi par le département de Benbouzid indique que 12 nouveaux décès dus à des complications liées au virus ont été recensés ces dernières 24 heures. Il est également à noter que l’Algérie a enregistré 32 nouvelles admissions aux services de soins intensifs ainsi que 416 nouvelles guérisons.

Ces derniers chiffres dévoilés aujourd’hui font monter le total des cas d’infection au coronavirus en Algérie depuis le début de la pandémie en mars 2020 à plus de 260.191 cas. Le nombre de décès quant à lui s’élève à plus de 6.690 cas, indique les statistiques de la tutelle.

Vers une cinquième vague ?

Selon le Dr Mohamed Melhag, chercheur en virologie et ancien biologiste de laboratoire d’analyses, on est toujours en pleine 4ᵉ vague. Il déclare que « Toute épidémie évolue en dents de scie » et « qu’il y aura une augmentation du nombre de nouveaux cas dans les prochains jours ».

De son côté, le professeur Yousfi, épidémiologiste et chef du service d’infectiologie à Boufarik, a affirmé qu’une cinquième vague n’est pas à écarter, mais qu’elle sera moins féroce que les précédentes.