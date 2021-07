Covid-19 : mesures d’urgences au CHU Mustapha Bacha

La situation épidémiologique liée au coronavirus devient de plus en plus inquiétante à en croire les nouvelles mesures annoncées pour les structures sanitaires, notamment au niveau de la capitale.

Au centre hospitalo-universitaire Mustapha Bacha à Alger, un état d’alerte maximal sera suivi à compter de ce samedi 3 juillet 2021 pour cause de la hausse des cas de contaminations transférés au sein de ses services. Selon des informations rapportées par le quotidien El Khabar, plusieurs services au sein de cette structure sanitaire seront affectés à la prise en charge des cas de contamination au coronavirus.

Dans ce sillage, le CHU bénéficiera de plus de 300 lits supplémentaires afin d’être en mesure d’accueillir les patients atteints du coronavirus. Selon la note citée par le même journal, plusieurs services sont appelés à cesser toute activité de soins et de formation afin de prendre en charge les cas de Covid-19.

Il s’agit donc des services des maladies pulmonaires, du diabète, de dermatologie, de neurologie, de médecine interne, de chirurgie générale A et B, de chirurgie cardiaque, de Chirurgie thoracique et vasculaire, d’Orthopédie, de Neurochirurgie, d’Ophtalmologie et de l’ORL.

L’hospitalisation réservée aux cas critiques

Dans une note adressée à l’ensemble des Établissements sanitaires d’Alger, le Directeur de la santé de cette wilaya a ordonné de ne plus accepter l’hospitalisation de tous les patients Covid-19 au niveau de leurs services, sauf les cas particuliers et critiques nécessitant une hospitalisation, et un traitement sous surveillance.

Pour ce qui est des autres cas, ils seront renvoyés chez eux pour un traitement à distance. Cette mesure intervient pour assurer le plus grand nombre de lits.

À ce propos, les directeurs des établissements sanitaires ont été appelés à porter le nombre de lits de réanimation à un nombre maximal, semblable à celui atteint en juillet 2020, et ce, avant le 8 juillet.

Le cap des 400 cas franchi

L’épidémie du coronavirus semble prendre des proportions inquiétantes ces derniers jours. Jeudi dernier, l’Algérie a franchi la barre des 400 cas de contaminations.

Pour le bilan d’hier, 475 nouveaux cas confirmés de Coronavirus ont été enregistrés, selon le bilan du ministère de la Santé. Vingt-neuf patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Ceci dit, des spécialistes ont alerté vers la fin de la semaine dernière sur la gravité de la situation, indiquant que les chiffres communiqués quotidiennement ne reflètent guère la situation épidémique dans le pays.