Covid-19 : Malgré la décrue, Pr Mahyaoui met en garde

Après les déclarations faites par le ministre de la Santé, concernant l’amélioration de la situation sanitaire et la diminution de la courbe des infections, le professeur Riad Mahyaoui s’exprime en confirmant le même constat.

Lors de son passage à la télévision nationale, le professeur Mahyaoui a fait savoir que 13 mille patients sont actuellement hospitalisées. Tandis que 800 sont admis en sois intensifs. Cette baisse des chiffres ne doit pas faire oublier aux citoyens que la pandémie est toujours là, a-t-il ajouté.

Le membre du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de l’épidémie Covid-19 a mis en garde contre le relâchement des gestes barrières et mesures préventives. Malgré, la diminution de la courbe de contamination, les citoyens doivent rester vigilants et rigoureux dans l’adoption des gestes barrières.

Dans ce sens, le spécialiste a mis l’accent sur la dangerosité et l’extrême virulence du variant Delta, ce qui doit amener les citoyens à prendre cette troisième vague au sérieux même si la situation connaitra une certaine stabilité. « Il faut tirer des leçons du passé » ou beaucoup de personnes ont abandonné les gestes barrières avant de se trouver frappé en plein fouet par une troisième vague plus meurtrière et dangereuse, a-t-il précisé. D’un autre, il n’a pas écarté la possibilité de l’arrivée d’une quatrième vague.

Abderrahmane Benbouzid adopte le même discours

Suite à des déclarations faites au site d’information Dz News, le ministre de la Santé a appelé les citoyens à rester vigilants et prudent malgré l’amélioration de la situation. Selon les chiffres donnés par Abderrahmane Benbouzid, les hôpitaux sont moins saturés.

Enfin, il convient de rappeler que l’Algérie recevra durant ce mois d’aout 9 millions de doses de vaccin sachant que 6 millions sont actuellement vaccinés et les moins 18 ans sont désormais aussi concerné par les opérations de vaccin, selon les déclarations du ministre.