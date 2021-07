Covid-19 : l’UE offre une quantité de concentrateurs d’oxygène

Devant l’explosion du nombre de contaminations et le manque de plus en plus flagrant en matériels médicaux, le Projet « Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie » annonce la réception aujourd’hui d’un premier lot de 750 concentrateurs d’oxygène, sur une commande globale d’urgence de 3000 unités, au profit des structures sanitaires publiques.

Un avion de transport de l’Armée Nationale Populaire va assurer l’acheminement de ces concentrateurs qui seront réceptionnées à la base logistique de Boufarik, selon un communiqué rendu public ce vendredi 30 juillet.

En effet, La centrale d’achats du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) basée à Copenhague a réussi à sécuriser cette importante commande malgré la demande de plus en plus élevé pour l’acquisition des concentrateurs d’oxygène. Ces derniers sont devenus nécessaires à la survie des patients souffrant de détresse respiratoire à cause du virus. Raison pour laquelle, le ministère de la Santé a expressément effectué cette commande en collaboration avec le PNUD. Le reste de la commande concerne un million de masques FFP2 et sera acheminé la semaine prochaine par voie aérienne.

Il est important de préciser en outre que le pays a déjà reçu une commande aussi importante que celle d’aujourd’hui, le 25 juillet au port d’Alger. Il s’agit de 1,1 millions de masques sanitaires de type FFP2/N95 destinés particulièrement aux professionnels de la santé. Ce lot viendra s’ajouter aux 6 millions de masques déjà livrés par le Projet à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux.

En quoi consiste le projet « Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie » ?

Le Projet « Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie » est une initiative intégrée entièrement financée par l’Union européenne pour un montant total de 43 millions d’euros. L’initiative est mise en œuvre par le PNUD Algérie en partenariat avec le Ministère de la Santé. Elle vise principalement à consolider le système national de santé publique dans sa lutte contre les conséquences induites par la propagation rapide de la pandémie de COVID-19.

Outre l’achat d’équipements tels que les tests antigéniques et de dépistage, la « Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie » assure la formation de 3,000 cadres et praticiens (médecins, infirmiers, techniciens) de la santé publique et la mise en œuvre de campagne de sensibilisation aux gestes barrières et à la vaccination, en collaboration avec la société civile.