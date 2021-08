Covid-19 : l’immunité naturelle plus forte que les vaccins ?

Cela fait à peu près deux ans que le monde entier vit sous le spectre d’une pandémie désormais familière, le Covid-19. La panique des débuts a finalement cédé sa place à une confusion causée par le nombre impressionnant d’études et de recherche, le plus souvent contradictoires. Ceci dit, ce qui compte le plus, on le sait tous maintenant, c’est bien l’immunité face au virus. Cette dernière peut être acquise naturellement, suite à une infection, mais aussi via l’administration de l’un des vaccins anti-covid.

Si l’efficacité des vaccins n’est pas discutable, vu qu’elle a fait ses preuves dans plusieurs pays développés, la question du degré d’immunité se pose de plus en plus, d’autant plus qu’il y a des différences marquées dans le système immunitaire suite à une infection naturelle ou à une vaccination.

« En cas d’infection grave…, l’immunité pourrait être meilleure »

Comparé à une infection par vaccination, l’organisme, suite à une infection naturelle par le virus covid-19, obtient une réponse immunitaire plus large, indique le professeur Eleanor Riley, une immunologiste de l’université d’Édimbourg, rapporte le média BBC.

En cas de vaccination, l’organisme apprend à détecter une seule protéine, Spike en l’occurrence, tandis qu’en cas d’infection plus grave, « l’immunité contre les nouvelles variantes qui apparaissent pourrait être meilleure, car elle ne se limite pas au pic », déclare le professeur Riley. Il est à rappeler que le virus de la covid-19 a besoin de 28 autres protéines, outre la protéine Spike, pour pouvoir détourner nos cellules et fabriquer des milliers de copies de lui-même.

Ceci dit, on sait tous maintenant qu’il y a des personnes qui ont pu attraper le covid malgré une immunité naturelle, aprés une infection, et d’autres malgré le fait qu’ils aient été vaccinés. Ni les vaccins ni l’immunité naturelle ne garantissent une protection complète contre le virus donc, « mais l’immunité obtenue par l’un ou l’autre semble vous protéger assez bien contre les maladies graves », précise le professeur Finn, de l’université de Bristol.

Le vaccin et l’immunité naturelle, on doit compter sur les deux !

Le professeur Riley propose d’utiliser d’abord le vaccin pour atténuer les effets du Covid-19, et ce, avant de compter sur l’infection naturelle afin d’élargir la réponse immunitaire. « Cela n’est pas prouvé, mais il pourrait être beaucoup moins cher et plus simple de laisser ce phénomène se produire que de passer tout le temps à vacciner les gens », souligne pour sa part le professeur Finn.

La professeure Riley, pour finir, déclare que « nous devons vraiment nous demander si nous ne sommes pas en train d’effrayer les gens au lieu de leur donner la confiance nécessaire pour continuer à vivre. Nous sommes sur le point d’inquiéter les gens ».