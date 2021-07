Covid-19 : L’ETUSA garantit le transport aux travailleurs essentiels

La Société algérienne de transports a confirmé ce 30 juillet 2021, son programme d’assurer les transports pendant le week-end pour les travailleurs du secteur de la santé et de la protection civile.

En effet, dans une publication sur sa page Facebook, l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a confirmé que les transports pendant le week-end sont suspendus pour les citoyens algériens, selon les récentes décisions prises par le gouvernement concernant la situation sanitaire visant à lutter contre la propagation inquiétante de la Covid-19.

D’autre part, elle a confirmé que toutes les lignes du réseau ETUSA seront également disponibles de 18 h 15 à 20 h 00 pour les travailleurs du secteur de la santé et de la protection civile.

Pour ce qui est de l’hôpital de Zeralda, la compagnie a expliqué qu’elle organisera des déplacements spéciaux depuis la gare de Zeralda vers l’hôpital de Zeralda.

Une situation sanitaire critique

Pour rappel la situation sanitaire reste extrêmement inquiétante avec des milliers de contaminations dénombrées quotidiennement.

En effet d’après le dernier bilan établi par le Comité scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus a fait état de 1537 nouveaux cas de contaminations, ce jeudi 29 juillet 2021. Pour les guérisons, le bilan a annoncé 807 nouveaux cas rétablis de la maladie. Concernant les victimes de l’épidémie, les nouveaux chiffres communiqués font état de 28 nouveaux morts. Par ailleurs, 37 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Avec ces nouveaux chiffres, le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 168 668 dont 1537 cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 4 189 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 113 687 cas.

Par ailleurs, le ministère rappelle que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masqu