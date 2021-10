Covid-19 : les voyages en Angleterre désormais autorisés aux Algériens

Suite au nombre de cas élevé des Algériens contaminés par la Covid-19, de nombreux pays européens, à l’instar de la France et l’Espagne, ont classé l’Algérie dans la liste rouge des pays à forte propagation du virus mortel.

À cet effet, les voyageurs algériens désirant se rendre à l’un de ces pays précités vont être soumis à plusieurs conditions exigées, afin de lutter contre la propagation du Covid-19.

Ce mercredi 06 octobre 2021, le gouvernement britannique a lancé une bonne nouvelle. Cette dernière porte sur la décision des autorités britannique à lever les restrictions de voyage vers 32 pays.

L’Algérie est concernée par cette décision. Désormais, les ressortissants algériens désirant se rendre au territoire britannique ou même la diaspora qui s’étale dans le Royaume-Uni peuvent voyager sans avoir le souci d’être soumis aux restrictions du gouvernement britannique.

Le Royaume-Uni n’est pas concerné par la réouverture des frontières aériennes

Ce changement a été dû principalement suite à l’amélioration des conditions sanitaires dans de nombreux pays, à l’instar de l’Algérie, et à la diminution des risques pour les ressortissants britanniques, a affirmé le ministère britannique des Affaires étrangères.

Il est utile d’indiquer que l’Algérie et les 31 autres destinations ne figuraient pas sur la liste rouge du gouvernement, mais le ministère des Affaires étrangères avait mis en garde contre les voyages non essentiels à cause de la pandémie.

Il est convient également de rappeler que le Royaume-Uni n’est pas concerné par la réouverture partielle des frontières aériennes en Algérie. Ce dernier ne figure pas sur la liste des pays desservis, ce qui veut dire que les ressortissants algériens résidant en Royaume-Uni devront passer par une escale à Paris ou à Francfort afin de pouvoir rentrer en Algérie.