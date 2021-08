Covid-19 : les nouvelles instructions de Beldjoud aux walis

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Développement urbain, Kamal Beljoud, a présidé une réunion avec les walis via vidéoconférence pour discuter d’un certain nombre de dossiers d’actualité.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement territorial a indiqué que la réunion portait sur la situation épidémiologique, où le ministre a été informé de toutes les mises à jour. Le ministre a rappelé aux walis la nécessité de mobiliser tous les moyens pour faire face à l’épidémie ainsi que l’importance de l’application des mesures préventives.

Beldjoud a souligné l’importance d’élever le degré de vigilance au niveau local, tout en veillant à constamment mettre à jour les enquêtes épidémiologiques pour permettre aux autorités sanitaires de faire face à l’émergence de nouveaux foyers de contamination et de contrôler la courbe ascendante des infections, ainsi que l’accompagnement des travailleurs de la santé tout au long du processus de vaccination des citoyens.

Feux de forêt : anticiper et mobiliser les moyens matériels

Le ministre de l’Intérieur a exhorté les walis à s’assurer que toutes les conditions soient optimales afin d’assurer une entrée scolaire réussie, tout en veillant à ce que les mesures nécessaires liées au protocole sanitaire soient respectées.

Lors de cette réunion virtuelle, le ministre a également appelé à un suivi plus rigoureux en ce qui concerne les feux de forêt et leur contrôle. Dans ce sens le ministre a mentionné les mesures de précaution à prendre pour faire face aux risques de perturbations météorologiques en prévision de la saison automnale.

Enfin, Beldjoud a également invoqué la nécessité d’anticiper et de mobiliser tous les moyens matériels et humaines afin de faire face à toute éventuelle urgence pouvant être enregistrée dans ce contexte.